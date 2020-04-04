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Kocaeli-Yalova sınırında sıkı denetim

YALOVA HABERLERİ  | 04.04.2020 12:58 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Karamürsel istikametinde Yalova’nın Altınova ilçesine giriş yapmak isteyen vatandaşlar, iki ilin sınırı olan Kavak Kavşağı’nda sağlık kontrolleri ve gerekli evrakları incelenerek iki şehre giriş yaptılar.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 30 büyü kşehir ve Zonguldak’a seyahatlerin kısıtlanması kararı bugün uygulanmaya başlandı.

Kocaeli-Yalova sınırında sıkı denetim

Kocaeli’nin Karamürsel istikametinde Yalova’nın Altınova ilçesine giriş yapmak isteyen vatandaşlar, iki ilin sınırı olan Kavak Kavşağı’nda sağlık kontrolleri ve gerekli evrakları incelenerek iki şehre giriş yaptılar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 30 büyü kşehir ve Zonguldak’a seyahatlerin kısıtlanması kararı bugün uygulanmaya başlandı. Sabah saatlerinde Kocaeli’nden yola çıkarak Yalova’daki iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, evraklarını göstererek şehre giriş yaptı. Aynı uygulama Yalova’dan Karamürsel’e giden vatandaşlara da uygulandı. Alınan karar kapsamında polis ekipleri, Kocaeli-Yalova il sınırında gidiş ve geliş istikametlerinde kontrol noktaları oluşturdu. Sağlık ekiplerinin de görev aldığı kontrol noktalarında araçlar tek tek durdurularak, denetimler yapıldı. Vatandaşlar, mağdur olmamaları maksadıyla yapılan sağlık ve kimlik kontrollerinin ardından Yalova’nın Altınova ve Kocaeli’nin Karamürsel ilçelerine alındı. Ekipler, durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşlerini de tek tek ölçtü.

Kocaeli-Yalova sınırında sıkı denetim

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