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Kocaeli yeşil siyaha büründü

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.07.2020 13:12 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor’un 2.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor’un 2. Lig’e yükselmesi nedeniyle kentin en işlek yerlerini yeşil siyah renklerle süsledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup’ta mücadele ederken, korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen liglerden sonra, TFF’nin lider takımları şampiyonluklarını tescil etmesiyle Kocaelispor, 11 yıl sonra profesyonel liglerde şampiyon olma başarısı gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor’un 2. Lig’e yükselmesi nedeniyle Yürüyüş Yolu ve şehrin en işlek caddeleri, Kocaelispor flamaları, Türk bayrakları ve Kocaelispor’un tarihi başarılarını anlatan billboardlarla süsledi. Öte yandan tramvay araçları, yolcu gemisi, üst geçitler, toplu taşıma araçları da yeşil siyah renklere büründü.
Kocaelisporlu taraftar grupları ve sporseverler, 11 yıl sonra 3. Lig’de yaşadıkları şampiyonluk heyecanını tadarken, özelikle sezon başından beri takımı yalnız bırakmayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’a sevgilerini iletti. Sezon başında yaşanan transfer krizlerini çözen Başkan Büyükakın, Kocaelispor’un uzun süredir kapalı olan transfer tahtasının açılması için tüm borçlarını kapatmış ve sezon içinde de birçok maçı tribünden takip etmişti.
Kocaelispor’un tribünlerine gönül vermiş taraftarları yıllar sonra bir kez daha kent olarak 2. Lige yükseldiklerini ve durumdan çok memnun olduklarını söyledi. Kocaeli halkı ve taraftar grupları olarak aşık oldukları takıma gece gündüz destek verdiklerini ifade eden Kocaelisporlular, vites küçültmeden 1. Lig’e de çıkmak istediklerini de vurgurguladılar.

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