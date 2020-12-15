YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli Zula Turnuvası’nın kayıt süresi uzatıldı

Kocaeli Zula Turnuvası’nın kayıt süresi uzatıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 15.12.2020 15:44 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ‘Kocaeli Zula Turnuvası’nın kayıt süresi yoğun istek üzerine Cuma gününe kadar uzatıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek ‘Kocaeli Zula Turnuvası’nın kayıt süresi pazartesi günü son buluyordu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ‘Kocaeli Zula Turnuvası’nın kayıt süresi yoğun istek üzerine Cuma gününe kadar uzatıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek ‘Kocaeli Zula Turnuvası’nın kayıt süresi pazartesi günü son buluyordu. Zula oyun severlerinin yoğun ilgisi ve istekleri doğrultusunda turnuvanın kayıt süresi cuma gününe kadar uzatıldı. Turnuva karşılaşmalarının yer alacağı liste takım sayısı belli olduktan sonra cumartesi günü takım kaptanlarına mail yoluyla iletilecek. Turnuva başlangıç tarihi de çarşamba gününden 20 Aralık Pazar günü olarak değiştirildi.
Kocaeli Zula Turnuvası, 20 Aralık’ta başlayacak ve 28 Aralık Pazartesi günü yapılacak final maçı ile sona erecek. Turnuvada dereceye girenlere Büyükşehir Belediyesi tarafından madalya, şampiyon takıma da kupa verilecek. Toplam para ödülünün 10 bin TL olacağı turnuvada birinci olan takıma 5 bin TL, ikinci takıma 2 bin 500 TL, üçüncü olan takıma bin 500 TL ve dördüncü takıma bin TL para ödülü verilecek. Turnuvayla ilgili ayrıntılı bilgilere Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Zula Oyun ve Zula Espor resmi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yedilerKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

Kocaeli Namaz Vakitleri 15 Aralık Salı

İmsak
06:39
Sabah
08:10
Öğle
13:00
İkindi
15:20
Akşam
17:41
Yatsı
19:07

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Salı

Şifa Eczanesi
Kandira
Oğuz Eczanesi
Izmit
Yalın Eczanesi
Golcuk
Beylik Eczanesi
Gebze
Beyza Eczanesi
Golcuk
Çınar Eczanesi
Izmit
Pelin Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.