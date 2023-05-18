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Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

18.05.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarı Hereke Mahallesi'nde önceki gün iş yerine yapılan silahlı saldırıda yaşamını yitiren Şefik Kaya'nın katil zanlısının yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürdü.

Teknik ve fiziki takibin ardından saldırıyı düzenleyen şüphelinin E.K. (17) olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlıyı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yukarı Hereke Mahallesi'nde 16 Mayıs'ta, tütün ve tütün mamulleri satışı yapan Şefik Kaya'ya (65) iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş edilmişti. Gebze'deki bir özel hastaneye kaldırılan Kaya, kurtarılamamıştı.


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Kocaeli kavga silah

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