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Kocaeli'de 1 milyon 900 bin makaron ele geçirildi

08.06.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 1 milyon 900 bin makaron ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 1 milyon 900 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri dün Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir panelvanda arama yaptı.

Aramada, 1 milyon 900 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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