Kocaeli'de 1 milyon 900 bin makaron ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 1 milyon 900 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri dün Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir panelvanda arama yaptı.
Aramada, 1 milyon 900 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.
Bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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