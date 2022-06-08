Kocaeli'de 1 milyon 900 bin makaron ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 1 milyon 900 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri dün Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir panelvanda arama yaptı.

Aramada, 1 milyon 900 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

