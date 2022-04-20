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Kocaeli'de 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

20.04.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan R.Ş'nin (30) Gebze ilçesinde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan R.Ş. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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