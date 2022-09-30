Kocaeli'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçede 2 araçta 14 düzensiz göçmen bulundu.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla şüpheliler C.B. ile A.A. da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, gerekli işlemleri yapılarak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.



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