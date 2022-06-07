YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de 14 yıl sonra yakalanan cinayet sanıklarının davasında mütalaa açıklandı

Kocaeli'de 14 yıl sonra yakalanan cinayet sanıklarının davasında mütalaa açıklandı

07.06.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanıklardan birine "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğerine "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 14 yıl önce kaybolan iki kişinin öldürüldüğünün ortaya çıkmasına ilişkin 2 sanığın tutuklu yargılandığı davada savcı, esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Serdar T. ve avukatlar, salonda hazır bulundu.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Serdar T'nin "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanık Yusuf Ziya B'nin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, yakalanamadığından savunması alınamayan sanık Ferhat S'nin de dosyasının alınarak yargılanmasının sürmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ferhat S'nin yakalama emrinin devamına karar vererek avukatların süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

- Olay

Gölcük'te yaşayan ve aralarında akrabalık bulunmayan Mahmut Şahin (23) ve Nihat Şahin'in (30) 2007 yılında ortadan kaybolması üzerine aileleri kayıp başvurusu yapmış, kayıp kişilerle ilgili herhangi bir bilgi ve bulguya ulaşılamamıştı.

Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 14 yıl sonra yeniden ele alarak soruşturmayı derinleştiren polis, olayla ilgili oldukları değerlendirilen 4 şüpheliyi tespit etmiş, zanlılardan birinin yurt dışında, Yusuf Ziya B'nin başka suçtan cezaevinde olduğunu belirlemiş, 12 Şubat 2021'de düzenlediği operasyonla Serdar T. (38) ve A.Y'yi (51) gözaltına almıştı.

Serdar T, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, A.Y, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmekİzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmek
Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile anlaşmaya vardıSamsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile anlaşmaya vardı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final müsabakaları yapıldıTurkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final müsabakaları yapıldı

Kocaeli Namaz Vakitleri 7 Haziran Salı

İmsak
03:25
Sabah
05:22
Öğle
13:04
İkindi
17:03
Akşam
20:36
Yatsı
22:24
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kadın, erkek fark etmiyor! Kokusu dayanılmaz olduysa...

Kadın, erkek fark etmiyor! Kokusu dayanılmaz olduysa...

Yüzündeki kemikler paramparça oldu! Son hali inanılmaz

Yüzündeki kemikler paramparça oldu! Son hali inanılmaz

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Aşklarını savundular! Dolandırıcılık iddialarına aldırmadılar

Aşklarını savundular! Dolandırıcılık iddialarına aldırmadılar

Akşam erotik dans sabah öpüşme! Aşk üçgeni gündemde

Akşam erotik dans sabah öpüşme! Aşk üçgeni gündemde

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.