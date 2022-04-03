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Kocaeli'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

03.04.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 kişi hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda kentte yapılan uygulamalarda durdurulan bir yolcu otobüsü ile panelvanda 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken, 3 kişi hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapıldı.

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