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Kocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hasar gören 2 binanın yıkımı yapıldı

06.05.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hasar gören 2 binanın yıkımı yapıldı

Kocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hasar gören 2 binanın yıkımı yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde ağır hasar gören 2 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte ağır hasarlı olarak tespit edilen veya boş kaldığı için atıl durumda olan Körfez ilçesindeki hasarlı binaların yıkımına başlandı.

Kentte, vatandaşların can güvenliği için tehdit oluşturan binaların yıkımı sürüyor.

Bu kapsamda ilçe belediyelerince belirlenen binalar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğünce yıkılıyor.

Kocaeli genelindeki çalışmaların ilk ayağı Körfez ilçesinden başlatılarak, ilçe belediyesince belirlenen 10 binanın yıkımı ekiplerce yapılacak.

Bu doğrultuda Yeni Yalı Mahallesi'nde belirlenen 2 bina ekipler tarafından yıkıldı.

İlçede belirlenen 8 binanın ise yakın zamanda yıkılması planlanıyor.

Kocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hasar gören 2 binanın yıkımı yapıldı

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