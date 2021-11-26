Kocaeli'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 18 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Gebze ilçesinde bir aracı takibe alındı.

Durdurulan araçta, yurda yasa dışı yollarla giren 18 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan sürücü A.E.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.



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