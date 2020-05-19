YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu balkonlarda yaşandı

Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu balkonlarda yaşandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.05.2020 18:59 | Son Güncelleme

Kocaeli’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda sokak sokak gezerek marşlar çalan tır, vatandaşlara evlerinin balkonlarında coşkulu anlar yaşattı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 101.

Kocaeli’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda sokak sokak gezerek marşlar çalan tır, vatandaşlara evlerinin balkonlarında coşkulu anlar yaşattı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 101. yılının kutlandığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel bir etkinlik gerçekleştirdi. 19 Mayıs konulu marşların çalındığı gezici tır ile kentin birçok noktasındaki vatandaşlarla buluşuldu. Vatandaşlar balkonları ve pencerelerinden marşlara coşkuyla eşlik etti.
Vatandaşlar marşlara hep bir ağızdan eşlik etti. Kocaelililer, Büyükşehir Belediyesi’nin gezici tırından yankılanan marşlara alkışlarla da cevap verdi. Oldukça mutlu gözlerle takip edilen etkinliğe vatandaşların ilgisi ise büyük oldu. Genci, yaşlısı Büyükşehir Belediyesi Bandosunun çaldığı marşlarla 19 Mayıs’ın coşkusunu doyasıya yaşama fırsatı buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor! Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Belediyeye atanan kayyum birifing aldı

Belediyeye atanan kayyum birifing aldı

Bayram öncesi bazı işyerlerinin çalışma saatleri değişti

Bayram öncesi bazı işyerlerinin çalışma saatleri değişti

AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız’ın Kadir Gecesi mesajı

AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız’ın Kadir Gecesi mesajı

Korona virüs esnafı mağdur etti

Korona virüs esnafı mağdur etti

Kocaeli Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:44
Sabah
05:32
Öğle
13:02
İkindi
16:58
Akşam
20:21
Yatsı
22:01

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Kocaeli Eczanesi
Izmit
Egemen Eczanesi
Korfez
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Handan Eczanesi
Karamursel
Merkez Eczanesi
Basiskele
Kemal Eczanesi
Gebze
Kayra Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.