Kocaeli'de 190 şişe sahte içki ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki araçta yapılan aramada sahte bandrollü 190 şişe içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Balçık Mahallesi'nde yol kontrolü gerçekleştirildi.

Denetim sırasında durdurulan iki araçta yapılan aramada sahte bandrollü 190 şişe içki bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



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