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Kocaeli'de 2 kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

15.11.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sebze yüklü 2 kamyonun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Muallimköy Mahallesi Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde ilerleyen İbrahim Ö. idaresindeki 07 EYN 90 plakalı sebze yüklü kamyon, önünde seyreden Birdal Ö. idaresindeki 06 DHK 424 plakalı kabak yüklü kamyona çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan İbrahim Ö, sıkıştığı yerden çıkartılarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli kamyon

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