Kocaeli'de 2 kişiden birini öldürdüğü diğerini yaraladığı için yargılanan sanığa müebbet istemi

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık B.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Olayda hayatını kaybeden Halil Kuru'nun yakınları ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen rapor dosyaya konuldu.

Sanık avukatı, müvekkiliyle ilgili askerliğe elverişli olmadığına dair rapor bulunduğunu söyleyerek, B.T'nin Adli Tıp Kurumunda gözlem altında tutularak cezai ehliyetiyle ilgili rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının söz konusu talebini, esasa etkili olmayacağı kanaatiyle reddetti.

Kuru ailesini avukatı da sanığın cezalandırılmasını istediklerini belirterek, sanığın duruşmalardaki davranışlarının görüldüğünü ve olaydan pişmanlık duymadığı kanaatinde olduklarını dile getirdi. Avukatın savunması sırasında araya giren sanık, mahkeme başkanı tarafından uyarıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Halil Kuru'yu "kasten öldürme" suçundan müebbet, B.M.T'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan B.T, önceki savunmalarını tekrar ederek, maktulün de içinde bulunduğu kişilerin kendisini dövmeye geldiğini iddia etti.

Sanık avukatı da mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre istedi.

Mahkeme heyeti, esasa ilişkin savunma hazırlanması için sanık avukatına süre verilmesine ve tutuklu sanığın bu halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAY

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 28 Mart 2021'de iki grup arasında çıkan kavgada Halil Kuru (30) ve B.M.T. bıçakla, B.T. ise silahla yaralanmıştı. Yaralılardan Kuru, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri olayla ilgili aralarında cinayet zanlısı B.T'nin de olduğu 7 kişiyi gözaltına almış, 5 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.T. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, U.T. ise serbest kalmıştı.

