YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de 2 kişinin parasını gasbettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de 2 kişinin parasını gasbettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.06.2020 16:41 | Son Güncelleme

Kocaeli'de 2 kişinin parasını gasbettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki kişinin cüzdanları ve parasını silahla tehdit ederek gasbettikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Ş.İ.K. ve Y.K'nin cüzdanları ve 800 liralarının evlerinin önünde silahlı kişilerce gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında olayı F.A, E.G, S.V. ve M.G'nin gerçekleştirdiğini tespit eden polis, Gebze ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonla şüpheliler, olayda kullandıkları değerlendirilen ruhsatsız tabancayla gözaltına alındı.

"Hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma, yaralama, sahtecilik, gasp-yağma, görevi yaptırmamak için direnme ve kasten öldürme" gibi çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAjda Pekkan: Daha üretken oldumAjda Pekkan: Daha üretken oldum
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli Namaz Vakitleri 27 Haziran Cumartesi

İmsak
03:25
Sabah
05:24
Öğle
13:08
İkindi
17:08
Akşam
20:43
Yatsı
22:33

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Cumartesi

Deva Eczanesi
Izmit
Alcan Eczanesi
Golcuk
Nazar Eczanesi
Golcuk
Seymen Eczanesi
Golcuk
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
Yenidoğan Eczanesi
Izmit
Burak Eczanesi
Gebze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.