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Kocaeli'de 2 milyon 30 bin makaron ele geçirildi

27.09.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 2 milyon 30 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli'de 2 milyon 30 bin makaron ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 milyon 30 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında Darıca ilçesinde çalışma gerçekleştirildi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 milyon 780 bin boş makaron, 250 bin içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 960 kilogram kıyılmış tütün, 40 kilogram nargile tütünü ve 30 bin paket sigara kağıdı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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Kocaeli makaron

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Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

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