Kocaeli'de 2 milyon 420 bin makaron ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonda 2 milyon 420 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında dün D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde durdurulan kamyonda arama gerçekleştirildi.

Aramada, kamyonda 2 milyon 420 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.



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