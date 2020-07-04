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Kocaeli’de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.07.2020 21:38 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Darıca ilçesi İstasyon Mahallesi Eskihisar Feribot Kavşağı’nda meydana geldi.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Darıca ilçesi İstasyon Mahallesi Eskihisar Feribot Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hülya R. İdaresindeki yönetimindeki 41 UK 772 plakalı Kia model otomobil ile karşı yönden gelen Nuri K. yönetimindeki 26 FN 290 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada Nuri K. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan Nuri K. sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Nuri K. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Karamursel
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Cayirova
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