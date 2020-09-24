Kocaeli’de 20 bin 522 öğrenciye 3 milyonluk kırtasiye yardımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 20 bin 522 öğrenciye 3 milyon 78 bin 300 liralık kırtasiye yardımında bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal yardımlaşma ve dayanışma anlayışı ile vatandaşlara ayni, nakdi, gıda, süt kartı, giyim, eğitim, sağlık, evde bakım, afet ve diğer başlıklarda desteğine devam ediyor. Bu kapsamda her yıl olduğu gibi bu yıl da okulların açılmasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kırtasiye yardımını pandemi sürecinde de devam ettirdi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci bilgi sisteminden faydalanıldı. Sistemde aktif sosyal yardım alan 8 bin 928 evdeki, 20 bin 522 öğrenciye kırtasiye yardımı sağlandı. Toplamda 3 milyon 78 bin 300 liralık nakdi yardım verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl pandemi nedeniyle öğrencilerden öğrenim belgesi istemedi. Aktif sosyal yardım alan öğrencilerin Covid-19 salgını sebebiyle oluşabilecek bulaşma riskini ortadan kaldırmak için öğrenim belgeleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesince sistemden otomatik olarak alındı. İhtiyaç sahibi aileler, sağlanan kırtasiye desteği ile bir nebze de olsun okul öncesi rahat bir nefes aldı. Vatandaşlar sağlanan yardımdan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkililerine memnuniyetlerini dile getirdi.

