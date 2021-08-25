YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

25.08.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 21 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nda durdurulan minibüste 21 düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Araç sürücüsü hakkında, göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında işlem başlatıldı, araca da el konuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten anlar! Ocakta ısıttığı suyu bakın ne yaptıTüyler ürperten anlar! Ocakta ısıttığı suyu bakın ne yaptı
Bu pankartı görenler bir daha bakıyor!Bu pankartı görenler bir daha bakıyor!
GÜNCELLEME - Kocaeli'de kuyumcudaki gaspla ilgili İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - Kocaeli'de kuyumcudaki gaspla ilgili İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 25 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:41
Sabah
06:13
Öğle
13:07
İkindi
16:51
Akşam
19:52
Yatsı
21:18

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Çarşamba

Şenem Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Izmit
Yeşilova Eczanesi
Izmit
Anıl Eczanesi
Izmit
Cadde Eczanesi
Korfez
Sevinç Eczanesi
Basiskele
Çayırova Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

MKE Ankaragücü-Kocaelispor maçının ardından

MKE Ankaragücü-Kocaelispor maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Karabük'te ormana giren 5 kişiye para cezası

Karabük'te ormana giren 5 kişiye para cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.