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Kocaeli'de 223 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

08.08.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 223 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve bölge illerinde, yurda yasa dışı yollardan giren 223 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle etkin ve kararlı mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli ve bölge illerinde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 223 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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