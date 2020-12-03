YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de 24 yaşındaki genç mezarlıkta ölü bulundu

Kocaeli'de 24 yaşındaki genç mezarlıkta ölü bulundu

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.12.2020 13:27 | Son Güncelleme

Kocaeli'de 24 yaşındaki genç mezarlıkta ölü bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 24 yaşındaki genç, mezarlıkta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin, cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesi sonucu İbrahim S. (24) olduğu belirlendi.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir süredir psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmayan İbrahim S'nin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mali'den o fotoğrafa sansür! Mali'den o fotoğrafa sansür!
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

Kocaeli Namaz Vakitleri 3 Aralık Perşembe

İmsak
06:29
Sabah
08:00
Öğle
12:55
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:05

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Perşembe

Büyük Eczanesi
Golcuk
Sarımeşe Eczanesi
Kartepe
Duru Eczanesi
Darica
Bilge Eczanesi
Gebze
Gebeş Eczanesi
Kandira
Ertuğrul Eczanesi
Izmit
Sevil Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.