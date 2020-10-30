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Kocaeli’de 26 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.10.2020 22:44 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde gümrük kaçağı 26 cep telefonunu sahte kodlarla piyasaya sürmeye hazırlanan 2 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ilçesinde Türkiye’ye kaçak yollarla getirilen cep telefonlarının, sahte kodlarla piyasaya sürülmeye hazırlanıldığı bilgisine ulaştı.

Kocaeli’de 26 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde gümrük kaçağı 26 cep telefonunu sahte kodlarla piyasaya sürmeye hazırlanan 2 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ilçesinde Türkiye’ye kaçak yollarla getirilen cep telefonlarının, sahte kodlarla piyasaya sürülmeye hazırlanıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, gümrük kaçağı telefonların saklandığı yer tespit edildi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, toplam 26 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile IMEI kopyalamada kullanılan bir adet bilgisayar ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

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