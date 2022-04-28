YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de 29 bin 400 uyuşturucu hapla yakalanan yolcu gözaltına alındı

Kocaeli'de 29 bin 400 uyuşturucu hapla yakalanan yolcu gözaltına alındı

28.04.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 29 bin 400 uyuşturucu hapla yakalanan yolcu gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde, bir yolcuya ait kolide 29 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Anadolu Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Dedektör köpek "Nitro"nun katılımıyla otobüste yapılan aramada, yolcu Ö.K'ye ait kolide 29 bin 400 uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan Ö.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmekİzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmek
DowAksa Karbon Elyaf Kompozit Malzeme Üretim Tesisi Temel Atma TöreniDowAksa Karbon Elyaf Kompozit Malzeme Üretim Tesisi Temel Atma Töreni
Öğrencilerin istekleri "Hayal Ağacı" ile gerçekleştiÖğrencilerin istekleri "Hayal Ağacı" ile gerçekleşti
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Nisan Perşembe

İmsak
04:20
Sabah
05:56
Öğle
13:03
İkindi
16:52
Akşam
20:00
Yatsı
21:29
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Boşuna acı çekmeyin! Şişkinliği azaltmanın pratik yolu var

Boşuna acı çekmeyin! Şişkinliği azaltmanın pratik yolu var

Mucizevi karışımı içen doktor yüzü görmüyor

Mucizevi karışımı içen doktor yüzü görmüyor

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Kullanılmış çoraplarından 1600 sterlin kazanıyor!

Kullanılmış çoraplarından 1600 sterlin kazanıyor!

Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi!

Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi!

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.