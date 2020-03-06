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Kocaeli’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.03.2020 09:14 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza 07.50 sıralarında İzmit Saim Devişoğlu Caddesi 42 Evler mevkiinde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza 07.50 sıralarında İzmit Saim Devişoğlu Caddesi 42 Evler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Ç. idaresindeki 41 FJ 738 plakalı otomobil, E.B. idaresindeki 41 AC 934 plakalı otomobil, E.K. idaresindeki 34 FL 8804 plakalı panelvan araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen 41 FJ 738 plakalı otomobilin sürücüsü, araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü A.Ç., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kaza hakkında inceleme başlatıldı.

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