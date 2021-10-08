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Kocaeli'de 3 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili 2 tutuklama

08.10.2021 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 3 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili 2 tutuklama

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 kişinin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kemalpaşa mahallesi Şehabettin Bilgisu caddesindeki bir gece kulübünün önünde salı günü çıkan kavgada C.K, R.P. ve Ş.H, silahla yaralandı.

Çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler B.Ç. ve T.H.M'yi dün gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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