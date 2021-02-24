Kocaeli'de 300 bin liralık otomobilin yedek anahtarla çalınması güvenlik kamerasında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 3 ay önce alınan 300 bin lira değerindeki lüks otomobilin yedek anahtarıyla çalınması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde oturan Vedat Çelik, dün akşam evinin önüne park ettiği aracının, sabah bıraktığı yerde olmadığını fark etti.

Bir süre şaşkınlık yaşayan Çelik, durumu polis ekiplerine bildirerek şikayette bulundu.

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Yaklaşık 300 bir lira değerinde 2012 model aracın anahtar kullanılarak çalındığını belirleyen ekipler, soruşturma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gece saatlerinde otomobilin yanına gelen 2 kişinin kumandayla kilidi açıp araca binmeleri ve bölgeden uzaklaşmaları yer alıyor.

Çelik, gazetecilere, aracı 3 ay önce satın aldığını, satın aldığı kişide de yedek anahtarın bulunmadığını kaydetti.

"O kişi de aracı yedek anahtarsız satın almış." diyen Çelik, aracının yedek anahtarıyla çalındığını tahmin ettiklerini belirtti.

