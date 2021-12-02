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Kocaeli'de 308 bin makaron ve 285 kilogram tütün ele geçirildi

02.12.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 308 bin makaron ve 285 kilogram tütün ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir iş yerine ait depo ve araçta, 308 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 285 kilogram tütün yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda bir iş yerine ait depo ve araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada, gümrük kaçağı 38 bin boş makaron, içi kıyılmış tütünle doldurulmuş 270 bin makaron, 70 kilogram gümrük kaçağı tütün ve 215 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

El konulan tütünler idari işlem yapılmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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