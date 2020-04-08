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Kocaeli'de 32 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.04.2020 18:18 | Son Güncelleme

Kocaeli'de 32 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çeşitli suçlardan 32 kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakoca Mahallesi'nde bir otomobilin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda suçu gerçekleştiren kişinin İ.K.Ş. (34) olduğunu tespit etti.

Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'nde suç aleti tabanca ile yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sırasında kasten yaralama, tehdit, uyuşturucu madde kullanımı gibi çeşitli suçlardan 32 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen İ.K.Ş. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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