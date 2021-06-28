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Kocaeli'de 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

28.06.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli'de 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir tesiste lisanssız olarak akaryakıt üretildiği ve piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Sarımeşe Mahallesi'nde iki kişiye ait depo ve araca yönelik operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 4 bin litre kaçak akaryakıt buldu.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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