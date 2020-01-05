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  4. Kocaeli'de 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.01.2020 14:28 | Son Güncelleme

Kocaeli'de 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 7 zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kerpe Mahallesi Ömerağzı mevkisinde N.Ş'ye ait kapalı bulunan piknik alanına izinsiz girerek alkol alan S.Y, İ.S. ve Ç.A. ile bölgede hayvan otlatan A.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ş'nin oğlu E.Ş ve yeğeni M.Ş. de olaya karıştı.

Sesleri duyarak ağabeyine ait kamp alanına gelen İ.Ş. jandarmaya haber verdi. Tarafların telefonla yakınlarını araması üzerine olay yerine sopalarla yaklaşık 20 kişi geldi.

Gruptan bir kişinin tabancayla yere ateş açtığı kavgada A.Ş, İ.Ş, E.Ş. ve M.Ş. yaralandı.

Jandarma ekiplerince kavgaya karıştıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Gözaltı Kocaeli sopalı kavga

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