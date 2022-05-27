Kocaeli'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 41 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamında dün yakalanan 41 yabancı uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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