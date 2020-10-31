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Kocaeli'de 46 düzensiz göçmen saklandıkları atölyede yakalandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 31.10.2020 14:37 | Son Güncelleme

Düzensiz göçmenlerin barınmasına imkan sağladıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 46 düzensiz göçmen saklandıkları atölyede yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Körfez'deki bir kağıt toplama atölyesine operasyon düzenledi.

Polis ekiplerince bina ve eklentilerinde yapılan aramada, 46 Afganistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin barınmasına imkan sağladıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresine teslim edildi.

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