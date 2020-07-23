YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de 5 kişinin öldüğü trafik kazasında kamyon sürücüsü tutuklandı

Kocaeli'de 5 kişinin öldüğü trafik kazasında kamyon sürücüsü tutuklandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.07.2020 16:20 | Son Güncelleme

Kocaeli'de 5 kişinin öldüğü trafik kazasında kamyon sürücüsü tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2'si çocuk 5 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan kamyon sürücüsü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, D-605 kara yolunda dün meydana gelen trafik kazasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan kamyon sürücüsü Samet K'nin (31) işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan kamyon sürücüsü tutuklandı.

- Olay

D-605 kara yolunun Çakırcaali Kocabayramlar sapağı mevkisinde dün Serkan Barhan (37) yönetiminde İzmit yönüne giden 34 BSM 420 plakalı otomobil ile Kandıra istikametine seyreden Samet K'nin (31) kullandığı İzmit Belediyesine ait 34 VZ 6212 plakalı kamyon çarpışmıştı.

Sürücü Serkan Barhan, eşi Duygu (33) ve çocukları Göktuğ Barhan (6) ile kız kardeşi Tuğba Kılıç (33) kaza yerinde, Tuğba Kılıç'ın 2 yaşındaki kızı Berra Kılıç da hastanede yaşamını yitirmişti.

Serkan Barhan'ın babası Reşit (65) ve annesi Necla Barhan (55), Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kamyon sürücüsü Samet K. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Orada ne olduğunu öğrenen gözlerine inanamıyor Orada ne olduğunu öğrenen gözlerine inanamıyor
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:53
Sabah
05:42
Öğle
13:12
İkindi
17:08
Akşam
20:32
Yatsı
22:13

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Emir Yusuf Eczanesi
Izmit
Özdecan Eczanesi
Golcuk
Özbay Eczanesi
Golcuk
Özkan Eczanesi
Izmit
Alkan Eczanesi
Kandira
Nalan Eczanesi
Derince
Selam Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.