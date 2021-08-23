YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

23.08.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 50 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 50 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı suçu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu sabah çekildi! Yangın bölgesinden umut veren görüntülerBu sabah çekildi! Yangın bölgesinden umut veren görüntüler
PARTNERSadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarıyla kusursuz fiziğini sergilediSadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarıyla kusursuz fiziğini sergiledi
13. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri başladı13. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri başladı

Kocaeli Namaz Vakitleri 23 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:11
Öğle
13:08
İkindi
16:53
Akşam
19:55
Yatsı
21:21

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Pazartesi

İzmit Eczanesi
Izmit
Ege Eczanesi
Izmit
Gizem Eczanesi
Izmit
Çınar Eczanesi
Izmit
Ebru Eczanesi
Korfez
Vatan Eczanesi
Basiskele
Zambak Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ardahan'da jandarma farkındalık oluşturmak için gönüllülerle mesire alanında temizlik yaptı

Ardahan'da jandarma farkındalık oluşturmak için gönüllülerle mesire alanında temizlik yaptı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi

Hatayspor, Faslı futbolcu El Kaabi'yi renklerine bağladı

Hatayspor, Faslı futbolcu El Kaabi'yi renklerine bağladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.