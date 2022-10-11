Kocaeli'de 53 bin 740 makaron ve 161 kilogram tütün ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 53 bin 740 makaron ve 161 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında iş yeri ve araçta arama yapıldı.

Aramalarda, 3 bin 740'ı dolu 53 bin 740 makaron ve 161 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.



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