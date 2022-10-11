YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de 53 bin 740 makaron ve 161 kilogram tütün ele geçirildi

Kocaeli'de 53 bin 740 makaron ve 161 kilogram tütün ele geçirildi

11.10.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 53 bin 740 makaron ve 161 kilogram tütün ele geçirildi

Kocaeli'de 53 bin 740 makaron ve 161 kilogram tütün ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 53 bin 740 makaron ve 161 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında iş yeri ve araçta arama yapıldı.

Aramalarda, 3 bin 740'ı dolu 53 bin 740 makaron ve 161 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de alabora olan teknedeki kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyorKocaeli'de alabora olan teknedeki kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Zeytinburnu'nda kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybettiZeytinburnu'nda kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Tütün makaron

Kocaeli Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

İmsak
05:36
Sabah
07:00
Öğle
12:52
İkindi
16:01
Akşam
18:35
Yatsı
19:53
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.