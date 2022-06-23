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Kocaeli'de 53 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

23.06.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 53 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve bölge illerde, yurda yasa dışı yollardan giren 53 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bölge illeri ve Kocaeli'de yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 53 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edildi.

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İkindi
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