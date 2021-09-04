Kocaeli'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda İstanbul yönüne seyreden Hasan U. yönetimindeki 34 JR 8990 plakalı otomobil, Anibal köprülü kavşağında aynı yönde giden Recep G. idaresindeki 77 AAP 337 plakalı otomobille çarpıştı.

Araçların çarpmasıyla zarar verdiği bariyere karşı yönden gelen E.B'nin kullandığı 61 SE 571 plakalı otomobil çarptı. Trafiğin aniden yavaşlaması nedeniyle kazaya 2 otomobil ile bir kamyon daha karıştı.

Kazada yaralanan bir kişi ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolun her iki istikametindeki trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

