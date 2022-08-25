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Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

25.08.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor

Bu kapsamda Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüsü A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

İmsak
04:41
Sabah
06:13
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

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