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Kocaeli'de 7 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

19.03.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 7 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 7 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, Anadolu Otoyolu'nda bir kamyonu durdurdu.

Araçta 7 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 19 Mart Cumartesi

İmsak
05:34
Sabah
06:59
Öğle
13:13
İkindi
16:36
Akşam
19:17
Yatsı
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Kocaeli ECZANELER
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