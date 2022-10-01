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Kocaeli'de 76 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

01.10.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 76 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 76 yabancı uyruklu, ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 76 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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