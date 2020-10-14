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Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.10.2020 20:56 | Son Güncelleme

Organizatör oldukları değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde gerçekleştirilen uygulamada, Pakistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda yapılan uygulamada bir otobüs durduruldu.

Otobüste yapılan kontrolde, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen Pakistan uyruklu 8 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu kişileri otobüsle taşıyan ve organizatör oldukları değerlendirilen M.O, F.Ö. ve R.Ş. gözaltına alınırken, otobüse de el konuldu.

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