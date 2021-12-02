Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde şüphe üzerine iki aracı durdurdu.

Arama yapılan araçlarda, yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Araç sürücüleri hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.



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