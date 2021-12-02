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Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

02.12.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde şüphe üzerine iki aracı durdurdu.

Arama yapılan araçlarda, yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Araç sürücüleri hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.

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İkindi
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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Perşembe

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