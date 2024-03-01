Kocaeli’de 800 bin metrekare alan ilaçlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sivrisinek ve karasinekle mücadelesini sürdürüyor. Yaz aylarının korkulu rüyası olan sivrisinek, karasinek ve haşerelerin üremesini önlemek için Kocaeli’nin tüm ilçelerinde kış dönemi boyunca bu zararlı canlıların erginlerinin yaşayabileceği noktalar tespit edilip fiziksel, kültürel ve kimyasal yöntemlerle mücadele ediliyor. Sinek üremesine zemin oluşturan ve kentin yeraltı dolaşım sistemi olan kanalizasyon, fosseptik, rögar, altyapı kanalları, yağmur suyu kolektörleri, arıtma tesisi, atıl boş binalarda ilaçlama çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda vektörle mücadele birimi, yaklaşık bir ayda uzmanların uyarılarını dikkate alarak yer altı sistemlerinde ortalama kapalı dereler, terk edilmiş binalar gibi alanlarda 800 bin metrekare ve rögar, fosseptik, yağmursuyu kolektörleri gibi 60 bin 767 noktada ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirdi.

