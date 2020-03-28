Kocaeli’de 85 araçla vatandaşlar uyarılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından salgına karşı alınan yeni tedbirleri vatandaşlara duyurmak için sokaklarda uyarılarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından salgına karşı dün akşam saatlerinde alınan kararlar genelgeyle açıklandı. Bu kapsamda 28 Mart 2020 tarihinden itibaren korona virüs ile mücadele sonuçlanıncaya kadar Kocaeli ili genelinde vatandaşların hafta sonları sahil bantlarında, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında toplanmaları ve piknik yapmaları yasaklandı. Sahillerde balık tutmak, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetleri yapmaları da bu kapsamında yasaklandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından salgına karşı alınan tedbirlerin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Zabıta ekipleri sahil bantlarında ve kent meydanlarında devriyelerini arttırdı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve Zabıta ekipleri 85 araç ile vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

