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Kocaeli'de adliyede silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru yaralandı

02.03.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de adliyede silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, adliye binasında bir silahın kazara ateş alması sonucu hafif yaralanan kadın polis memuru tedavi altına alındı.

Körfez Adliyesine gelen bir avukatın ruhsatlı silahı, ismi henüz öğrenilemeyen polis memuru tarafından teslim alındı.

Bu sırada kazara ateş alan silahtan çıkan mermi ise yanındaki kadın polis memuru S.A'nın ayağına isabet etti.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Körfez Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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