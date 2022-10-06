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Kocaeli'de ağaçtan düşen belediye işçisi hayatını kaybetti

06.10.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de ağaçtan düşen belediye işçisi hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ağaç keserken fenalaşarak yere düşen belediye işçisi yaşamını yitirdi.

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan Gürsel Türken, ağaç budadığı sırada fenalaşarak yere düştü.

Ağır yaralanan Türken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elim bir kaza sonucu aramızdan ayrılan mesai arkadaşımız Gürsel Türken'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

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