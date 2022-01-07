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Kocaeli'de AK Parti'li seçmenlere küfür ve hakaret eden şüpheli yakalandı

07.01.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de AK Parti'li seçmenlere küfür ve hakaret eden şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de sosyal medyada yer alan ve AK Parti'li seçmenlere küfür ve hakaret edilen videoyu çeken şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilovası ilçesinde yaşayan A.E.G'nin, 5 Ocak'ta AK Parti'li seçmenlere yönelik küfür ve hakaret içeren videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşmasına ilişkin suç duyurusu üzerine harekete geçti.

Ekiplerce ilçede gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sosyal medyada yer alan ve AK Parti'li seçmenlere küfür ve hakaret edilen videoyu çeken şüpheli A.E.G. hakkında AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve çok sayıda partili, 5 Ocak'ta suç duyurusunda bulunmuştu.

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