YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de alabora olan teknedeki kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kocaeli'de alabora olan teknedeki kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

10.10.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de alabora olan teknedeki kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kocaeli'de alabora olan teknedeki kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Dün palamut avlamak için Bağırganlı mevkisinde arkadaşıyla denize açılan ve teknenin alabora olması sonucu kaybolan İsmail B'yi arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları ve balıkçı teknelerinin katıldığı arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığınca havadan da destek veriliyor.

Bölgeye gelen Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İsmail B'nin yakınlarının da bölgede endişeli bekleyişi sürüyor.

Dün Mesut K. ile İsmail B, palamut avlamak için Bağırganlı mevkisinde tekneyle denize açılmış, su alarak alabora olan tekneden suya düşen Mesut K. balıkçılar tarafından kurtarılmış, İsmail B. ise kaybolmuştu.

Sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.

Kocaeli'de alabora olan teknedeki kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de bariyerlere sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandıKocaeli'de bariyerlere sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
GÜNCELLEME- Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldüGÜNCELLEME- Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü
Başkentte eşi tarafından öldürülen kadın ile 2 çocuğu toprağa verildiBaşkentte eşi tarafından öldürülen kadın ile 2 çocuğu toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Kandıra alabora tekne

Kocaeli Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazartesi

İmsak
05:35
Sabah
06:59
Öğle
12:52
İkindi
16:02
Akşam
18:36
Yatsı
19:55
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.